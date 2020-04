Les citoyens de Siviriez devront attendre avant de se prononcer sur l’introduction d’un Conseil général dans leur commune. En effet, la votation du 17 mai est reportée pour cause de pandémie, indique le syndic René Gobet. «Ça semblait difficile de conserver cette date, car nous voulons organiser une séance d’information à la population avant la votation», partage-t-il. Et de rappeler que la Loi sur les communes exige qu’une telle votation doit avoir lieu au moins six mois avant les élections communales. «Nous avons encore une marge jusqu’à mars 2021.»