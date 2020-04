«L’inflation du prix des joueurs va s’estomper, voire s’inverser»

PAR MAXIME SCHWEIZER

La Ligue amateur et les treize associations régionales ont pris une décision forte, samedi. Les différentes instances du ballon rond amateur helvétique ont demandé à l’Association suisse de football (ASF) l’annulation de la saison à leur niveau. Cette annonce concerne les groupes situés entre la 2e ligue inter et la 5e ligue, les championnats féminins, les juniors et les séniors.

L’ASF se prononcera cette semaine pour révéler sa décision définitive (lire ci-dessous). L’occasion de faire le point sur le monde du football avec Raffaele Poli, directeur de l’Observatoire du football au sein du Centre international d’étude du sport, situé à Neuchâtel. L’homme de 42 ans évoque les enjeux économiques et mentionne autant la situation européenne que régionale. Pour lui, le…