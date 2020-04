FRANCE3, VENDREDI, À 21 H 05

Plusieurs générations de stars de la chanson se donnent rendezvous dans le nouveau décor de «300 Chœurs» pour revisiter leurs plus grands tubes, accompagnées de célèbres chorales françaises. Ce show, présenté par les artistes eux-mêmes, permet de retrouver des versions inédites de tubes comme: Sang pour sang, Donnemoi le temps, La Même, et beaucoup d’autres. Parmi les chœurs, on retrouve notamment Gospel pour 100 voix, le Chœur C4, l’Académie internationale de la danse… ■