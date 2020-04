Allez viens, je t’emmène...

FRANCE3, VENDREDI, À 21 H 05

Chanteurs, humoristes, danseurs, musiciens, tous les artistes se prêtent au jeu des tableaux pour des petites saynètes d’époque avec des figurants en costume, des danseurs et un orchestre en live. La musique, l’humour, les mœurs, la mode: l’émission explore toutes les facettes des années 1960, avec des archives et des artistes en live. Tout au long de l’émission une plateforme fait apparaître de nombreux décors inédits emblématiques de cette décennie. Une fois en immersion dans le décor, les invités nous offrent, ensemble, des reprises inédites: un tableau des slows cultes des sixties par le duo Adamo et Elodie Frégé, une surprisepartie yéyé dans un salon des années 1960 avec Jean-Baptiste Guégan, Elodie Frégé et Thomas Dutronc. ■