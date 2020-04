HAUTEVILLE. Dimanche vers midi, un automobiliste circulait de La Roche en direction de Corbières. Lors d’un contrôle à Hauteville, il a été mesuré à une vitesse nette de 144 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h. Le cas entrant dans le cadre de Via sicura, le conducteur de 54 ans a été interpellé et auditionné au poste de police en présence d’un avocat. Il s’est vu retirer son permis de conduire et son véhicule a été séquestré.