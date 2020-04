Bilan positif pour la fin des vacances de Pâques

Les patrouilles étaient largement présentes sur le terrain, assure la police. Notamment sur les divers «points chauds» que compte le canton. Pas moins de 82 amendes d’ordre ont toutefois été infligées pour des rassemblements de plus de cinq personnes et non-respect de la distanciation sociale. De même, quatre rapports de dénonciation seront transmis à la justice, notamment pour non-respect d’une interdiction d’accès à des lieux ou parcs publics.

Enfin, sur les routes fribourgeoises, huit accidents de la circulation sont à déplorer, qui impliquent douze véhicules et ont fait cinq blessés – un automobiliste, trois motards et un cycliste.

Le respect des directives de l'OFSP demeure l'une des principales clés du succès de la lutte contre le coronavirus et la Police cantonale maintiendra ses actions de contrôle, avertit-elle. Elle encourage les Fribourgeois à poursuivre leurs efforts et se félicite de constater que, dans leur grande majaorité, ils respectent ces règles et adoptent le bon comportement.