Bin pachâ chon tin

Deché-delé

No volin pâ dèvejâ dè totè lè fariboulè ke no konton lè gajètè è lè novalè.Dèvejin rintyè dè to chin ke no porin fére po chè pachâ le tin. È dèthorbâ le min pochubyo ti lè dzouno ke ch’okupôn dè no. No j’ôtro, lè «kotâ». Vo chédè, on pou pâ ch’innoyi, kan on a duvè man è dou j’yè! In kanpanye, l’i a totavi on kâro dè têra a gratâ, kotyiè butsiyon a inkotchi è kotyè mônè a trére. Kotyè pâ dè pyalè a takounâ, ma ouê, no j’ôtrè lè viyè, on châ adi takounâ, trikotâ, brodâ, kàdre. Ou dzoua d’ora, l’i a prà dè dzounè damè ke chan pâ tinyi oun’âye. N’in koneycho ouna ke l’a aprê a trikotâ chu internet, rèchpè por li, ma… i trikotè kemin lè franchéjè, i prin chon tin!

Adon n’in d’a ke l’an keminhyi a chè rindre konto ke l’i a prà d’afére ke puon fére mimo. I kothè min tyê, è i pâchè…