Ceux qui rendent les gens heureux

CHRISTOPHE. C’était un mardi soir de Francomanias, en mai 2002. Absent des scènes depuis vingt-sept ans, Christophe vient juste de triompher à l’Olympia lorsqu’il fait vivre à l’Hôtel de Ville de Bulle une de ses soirées de légende. Et de malentendu… Ceux qui sont venus pour Aline et Les marionnettes (dont il livre néanmoins des versions absolument exquises) ne se remettent pas d’écouter un artiste déroutant, qui assène des compositions électroniques, qui interprète des titres obscurs – le sublime Comm’si la terre penchait – qui se permet un entracte à minuit, qui chante une magnifique version des Mots bleus alors qu’une bonne partie de la salle s’en est déjà allée et qui termine approximativement son concert seul à la guitare avec Petite fille du soleil. Rien que d’y penser, on en a la…