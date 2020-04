Délais supprimés pour la RHT

Votre entreprise a fait une demande de réduction d’horaire de travail (RHT) à cause de l’actuelle crise sanitaire? Sachez que le délai de préavis et le délai d’attente sont tous deux supprimés depuis le 25 mars dernier afin de faciliter l’octroi des indemnités. C’est ce que rappelle dans un communiqué la Direction de l’économie et de l’emploi du canton de Fribourg. Par ailleurs, elle précise que toutes les entreprises ayant effectué leur demande avant cette date bénéficient d’un effet rétroactif, à la suite d’une directive prononcée vendredi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco). Conséquence: toutes les entreprises qui ont requis des indemnités RHT pour le mois de mars n’ont pas besoin de déposer une nouvelle demande.

Pour simplifier les démarches administratives, les employeurs…