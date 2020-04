Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

NE CROYEZ PAS QUE LA DÉMOCRATIE est un concept théorique. Non, c’est très pratique. Et d’ailleurs, il n’y a pas une démocratie, comme il n’y a pas qu’une sorte de poisson d’eau douce. Prenez les élections communales. Dans les circonstances actuelles, avec l’impossibilité de se réunir pour des débats contradictoires, de tracter aux marchés, de serrer des mains dans les bistrots, Fribourg a décidé de reporter les scrutins qui étaient prévus le 17 mai, tandis que Genève, dans la même situation de restriction, vote ce week-end par correspondance pour le second tour de ses municipales (il fallait envoyer son bulletin par la poste avant mercredi). D’ailleurs le Conseil d’Etat genevois, par courrier, «encourage toutes et tous à voter par correspondance d’ici au 1er avril…»…