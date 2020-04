Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

DANS LA GRANDE INTERVIEW qu’il a accordée à notre journal, Patrice Borcard, actuellement président de la Conférence des préfets, et donc au cœur de la gestion de la crise du coronavirus pour le canton, balance comme ça, au détour d’une réponse: les préfectures sont «un des endroits où arrivent les questions, dans beaucoup de domaines. Les dénonciations aussi.» Des dénonciations… on aimerait en savoir plus. Vous savez la différence entre la dénonciation et la délation? Les motifs méprisables qui en sont à l’origine. Reste à définir ce qui est méprisable.

ÇA AUSSI, C’EST UNE PREMIÈRE: le Conseil fédéral demande aux locataires et aux propriétaires de faire preuve d’ouverture d’esprit, de créativité et de bonne volonté pour le règlement des loyers commerciaux impayés. Oh…