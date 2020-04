Désinvolture

PAR CLAUDE ZURCHER

LA HAUTE ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL de Fribourg a mis en ligne un questionnaire adressé aux seniors (les vieillards, les aînés, les anciens, les doyens, les ancêtres, les patriarches… restons-en là, ensuite il y a l’argot) pour connaître, je cite, «le vécu, les expériences et les attentes des personnes de 65 ans et plus au cœur de cette situation sanitaire extraordinaire liée au nouveau coronavirus». Ce questionnaire, en ligne, est accessible sur go.hets-fr.ch/cov65ans. Ça commence bien. A 65 ans et plus, une telle adresse avec point, trait d’union, point, barre oblique demande au préalable soit un cours Migros en informatique, soit un contrôle chez son ophtalmologue (et peut-être même les deux).

LU CE GRAFFITI AU FEUTRE NOIR sur un panneau de chantier: «La fin du monde…