Dans les tréfonds de son âme

Thomas Luksenberg est architecte et dessinateur. Descension est sa première publication. Elle fait écho à cette période de confinement.

FLORENCE LUY

L’histoire que l’on va découvrir est celle d’un homme dont la chute est aussi réelle qu’intérieure, et avec lequel il est aisé de partager une fraternité de tristesse et d’espoir. Tout ne sera pas dit de lui, de sa blessure, de son drame et c’est très bien ainsi», écrit l’auteur et réalisateur Philippe Claude dans la préface de Descension.

Première publication de Thomas Luksenberg, Descension fait – drôle de hasard du calendrier – écho à ces temps de confinement. Il s’en étonne luimême: «Bien sûr, cela m’interpelle! Actuellement, on est tous enfermés chez soi à faire un travail d’introspection, on apprend à rentrer dans son silence, à…