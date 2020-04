De l’imagination pour fêter Pâques autrement

Les autorités le martèlent depuis des jours: restez chez vous à Pâques! Et pas à vingt autour d’un gigot! Le traditionnel rendez-vous familial a donc dû être repensé. Tour d’horizon non exhaustif de célébrations pascales 2.0.

CLAIRE PASQUIER

FÊTE DE FAMILLE. Chaque année, le même ramdam. Pièce maîtresse du repas, le gigot trône au milieu de la table familiale. On se passe les plats dans un éclat de rire, la cousine végétarienne fait une mine dégoûtée devant la viande, le neveu niauche chipote ses légumes, on fait santé! Une fois repus, on traîne sur la terrasse, sous les premiers rayons de soleil avant la traditionnelle chasse aux œufs. Le concept est immuable. C’est ce qu’on croyait. Les mesures édictées par le Conseil fédéral pour lutter contre le Covid-19 ont poussé de nombreuses…