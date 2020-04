De quoi se régaler tous les soirs

Chaque soir sur M6, le chef Cyril Lignac propose Tous en cuisine, une émission réalisée chez lui pour préparer le plat du soir. Plein de défauts, mais convivial.

Ce n’est sûrement pas l’idée du siècle ni la plus révolutionnaire. Mais c’est peut-être bien la meilleure idée télévisuelle de cette période de confinement. Alors que les chaînes télé ont revisité leur grille de programmes pour proposer des émissions spéciales Covid-19 (information, dessins animés, gym à la maison...), M6 et son chef vedette Cyril Lignac proposent chaque jour à 18 h 45 de préparer en direct le repas du soir. Et franchement, on se régale!

Dans Tous en cuisine, le sympathique Aveyronnais est chez lui avec un seul caméraman. Il a pour acolyte – via Skype – l’animateur Jérôme Anthony, parfait dans le rôle du…