Depuis la Commune, rien n’a changé…

Hannelore Cayre

RICHESSE OBLIGE

Métaillé, 224 pages

C’est un roman historique et noir, mais aussi une enquête contemporaine portée par un regard social et d’extraordinaires personnages cabossés. Trois ans après le succès de La daronne, la Française Hannelore Cayre revient avec ce Richesse oblige qui dresse un parallèle pertinent entre l’époque de la Commune et la nôtre: «Rien n’avait changé en cent cinquante ans. Les groupes sociaux continuaient à se mépriser…»

Le roman se déroule en ces deux époques, avec deux histoires qui, évidemment, finiront par se relier. Au début 1870, Auguste de Rigny est appelé au service militaire. Heureusement pour lui, c’est l’époque où les riches peuvent acheter des pauvres et les envoyer à la guerre à leur place… De nos jours, Blanche de Rigny, cherche à…