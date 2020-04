BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE

La BCU facilite l’accès à son offre numérique (FReBOOKS) pendant la pandémie de coronavirus. Il est désormais possible de s’inscrire en ligne sans se déplacer au guichet. Une simple carte de lecteur permet d’accéder à plus de 9000 livres consultables sur tablette, smartphone, liseuse ou ordinateur. Le portail propose également quelque 15 millions de morceaux de musique et plusieurs centaines de livres audio. Renseignements sur www.frebooks.ch.