Din la dzà

Deché-delé

Le pèchon d’âvri irè on bokon malê cht’i an. Le mondo no fâ di krouyè fâchè. Ma bon, no keminthin a no j’akothemâ a la ya cholitéra. Tan k’ora, l’an pâ intêrdi la promenârda. No puin profitâ dou furi ke ch’anonthè, to bounamin, por alâ rôdâ ou chèlà.

La dzà l’è on indrê bènirà; me n’omo dejê chovin ke lè dzà iran pye balè tyè lè katèdralè. Demindze pachâye, l’è fê le toua dou Bi Bou, ou dèchu dou Bry. Pâ oun’ârma! Kotyè j’oji, on bokon dè bije, ma chin m’è fajê alâ ôtyè pye rido; i bayiè la korcha ou chan.

Ma fayu chuêdre la route ke pâchè ou mitin dou bou, chu on piti kilomêtre. Inke adon, l’é j’à di chorèprêchè: trè botoyè dè biére, katro ou thin patyè dè chigarète, di motyà in papê, on grô kornè rodzo, pâ in papê chi inke. To chin chu la toupa, fotu lêvi pê hou ke pâchon in…