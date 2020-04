Ecrire au temps du coronavirus

PRIX JEUNES AUTEURS. Le Prix interrégional jeunes auteurs (PIJA), basé à Charmey, prolonge son délai de remise des textes au lundi 4 mai. Le concours s’adresse aux 15-20 ans et les textes en prose (nouvelle, conte, récit épistolaire…) ne doivent pas dépasser les 30 000 signes. «En prolongeant son appel à textes jusqu’au début du mois de mai, le PIJA invite les jeunes auteur-e-s à essayer de donner une dimension positive au confinement qui nous est imposé, en le nourrissant d’imagination et d’écriture. Notre message pour eux: laissez libre cours à votre élan expressif, et surprenez-nous!», indique le communiqué de presse. www.pija.ch.