CHARMEY

Le 15 avril, Eric Peiry quittait à tout jamais sa famille et ses amis pour un monde meilleur. La granta chètse est venue le chercher, à la suite de ce cruel virus.

Eric a grandi dans le même nid que ses trois sœurs et son frère. Après l’enfance, il a choisi une vie bien remplie et accomplie avec justesse. La sagesse est d’arriver au monde sans rien et d’en repartir sans rien. Ce que laisse Eric à ses proches, ce sont les beaux et bons souvenirs de ce qu’il a été pour les autres, respectueux.

Il a été un homme à l’esprit nuancé et sa personnalité ne manquait de pas richesse. Il avait un esprit révélateur, vif, ouvert et éveillé. Homme très actif, il pouvait par moments être quelque peu perturbé. Très ordonné il l’était, mais plus par raison que par nature.

Eric avait un immense…