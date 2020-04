Etudier et planifier les routes du futur

Quelque 10 millions de francs devraient être nécessaires au canton pour la planification des routes et les acquisitions de terrains entre 2020 et 2025. C’est le montant d’un crédit sollicité par le Conseil d’Etat dans un message publié récemment. Cette manière de faire n’est pas nouvelle. En 2013, le Grand Conseil avait déjà accordé, pour les mêmes raisons, une enveloppe de près de 12 millions dont il reste aujourd’hui 70 000 francs. Ce crédit doit permettre de lancer des projets de routes, mais aussi d’étudier leur intégration architecturale et urbanistique, leurs conséquences sur l’environnement, leurs impacts géologiques, géotechniques et archéologiques, ainsi que les flux de circulation. Les 12 millions acceptés en 2013 ont notamment servi à la construction du pont du Tiguelet à…