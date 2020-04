Eviter les faillites d’entreprises pour favoriser la reprise

Fournir l’énergie aux entreprises pour qu’elles puissent redémarrer une fois la crise terminée: la politique du Conseil fédéral est la bonne pour Cédric Tille. L’économiste châtelois décrypte la situation en Suisse et à l’étranger.

VALENTIN CASTELLA

Cédric Tille est un économiste reconnu en Suisse romande. Enseignant depuis plus d’une décennie à l’Institut de hautes études internationales et du développement de Genève, ce citoyen de Châtel-Saint-Denis observe attentivement les effets économiques de la pandémie. Selon lui, la Confédération possède un rôle capital. Une politique audacieuse est indispensable pour favoriser une reprise nette et éviter les faillites.

Quand les premiers effets de la crise se sont-ils fait ressentir?

Depuis que les mesures de confinement ont été prises. A cela…