FRANCE2, MARDI, À 21 H

Les félins ont la réputation d’être des créatures secrètes, mystérieuses et particulièrement difficiles à filmer. Leurs facultés d’adaptation exceptionnelles, leur ingéniosité et leur curiosité leur ont permis de conquérir une très grande variété d’écosystèmes. Ce portrait de famille, raconté par François Morel, présente l’immense diversité d’habitats, de morphologies et de stra - tégies de prédation des quarante espèces qui la composent. Gros plan sur le lion, le chat rubigineux, le léopard des neiges… ■