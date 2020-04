Gourmandises d’agneau

Du gigot à l’anglaise au kebab, en passant par le curry indien ou la merguez, l’agneau garnit les tables du monde. Star des fêtes de Pâques chez nous, il y a de multiples façons de le décliner dans l’assiette. Rassemblées en carré avec des herbes du jardin, ses côtelettes enchantent la cocotte.

PIERRE-ÉTIENNE JOYE

Laissons le gigot bien cuit et le ragoût aux raisins au temps de la bénichon. Le petit du mouton a plus d’un tour dans son sac de laine vierge. Ou plutôt, ce sont les gourmands de la terre entière qui le tournent dans tous les sens pour le déguster. Et, à chaque fois, le résultat ravit et parfois même surprend ou impressionne. Tel le méchoui berbère, où la jeune bête est tournée entière à la broche sur les braises. Sa peau en devient aussi croustillante qu’un roman de…