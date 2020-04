Guillaume Schneuwly nouveau directeur de La Gruyère Tourisme

La Gruyère Tourisme a trouvé en Guillaume Schneuwly un successeur à son directeur Pascal Charlet, recruté par la Fédération patronale économique. Sa nomination a été communiquée hier. Quelque 77 candidatures sont parvenues au comité directeur. Guillaume Schneuwly travaille à La Gruyère Tourisme depuis huit ans et occupe actuellement le poste de responsable marketing. Le comité directeur annonce que le futur directeur, qui prendra ses fonctions à la fin avril, «évalue avec clairvoyance les enjeux du tourisme gruérien et l’état des forces et faiblesses tant de la région et de ses structures touristiques actuelles que du potentiel à disposition au sein de La Gruyère Tourisme». Autre défi que devra relever le trentenaire: inviter tous les partenaires pour une gestion globale du tourisme…