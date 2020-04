Lè riondênè chon rèpri

Deché-delé

Di piti bouneu dinche, fô pâ lè léchi pachâ. Chon arouvâ du l’i a kotyè dzoua, hou galé j’oji. Fô krêre ke l’an rin pouêre dè to chin ke no tsê chu la titha, in hou tin dè kouêrla.

Ma, fô èchpèrâ ke van trovâ di j’indrê po niyi. Vo chédè kemin mè ke l’i a di dzin tan (tru) avouitin, ke l’an na monchtra pouêre di riondênè, parmo ke van kontchi lou balè ramirè! Fudrè bin ke trovichan adi di motsè. On bokon d’ivuè achebin. La krouye bije ke chohyè cht’ou tin, ratin la piodze. On è adi pâ a l’oura di chenayè, l’êrba krè pâ tan. Che kôkon châ fére la danthe de la piodze, kemin lè j’Indyin… on chè rèkemandè.

Lè mayintsètè fan lou ni, on l’è j’intin le matin, i tsanton «furi-furi-furi». To chin fâ dou bin. Ma adon, ou premi dè mé, no van prou chure pâ intindre tsantâ lè j’infan. L’ou…