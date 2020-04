L’édition d’energissima reportée en mars 2021

En raison de la pandémie, le comité d’organisation et Espace Gruyère avaient été contraints de reporter, il y a quelques semaines, la 10e édition d’energissima. Cette dernière aurait dû se dérouler dès le 23 avril et réunir quelque 8000 visiteurs et 120 exposants. Dans un communiqué de presse, Espace Gruyère informe que ce rendez-vous se tiendra finalement du 11 au 14 mars 2021. Une grande majorité des partenaires et exposants ont déjà confirmé leur participation. «Nous profiterons de ce temps de préparation supplémentaire pour développer davantage cet événement. Des espaces supplémentaires permettront d’accueillir de nouvelles entreprises», concluent les organisateurs.