L’Amérique dans toutes ses splendeurs

The White Buffalo

ON THE WIDOW'S WALK

Universal

Vous avez aimé les musiques Sons of Anarchy, vous allez adorer le nouvel album de The White Buffalo. Normal, me direz-vous, car la série a largement puisé dans les chansons de Jake Smith, cette gueule du Dude dans Big Lebowski à la voix d’Eddie Vedder. Actif depuis bientôt deux décennies, le bellâtre à la voix de baryton chante ses amours dans cette Amérique profonde (River of love and loss), mais aussi cette Amérique de la nature sauvage (Sycamore) et des histoires à coucher dehors (Widow’s walk). Sous ses airs de biker mal dégrossi, Jake Smith oscille entre son côté ours du Wyoming, avec des chansons enragées limite punk (Faster than fire), et son côté nounours chouquinet lorsqu’il marmonne des chansons tristes avec sa guitare acoustique…