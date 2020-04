L’histoire de la Glâne racontée par des cartes postales

La Glâne a l’honneur d’un cahier spécial de Pro Fribourg. Grâce à des cartes postales, datant du début du XXe siècle pour les plus anciennes, il raconte par l’image l’histoire et l’évolution du district. Une première étape pour l’association, qui va mettre en lumière toutes les régions du canton.

VALENTIN CASTELLA

PHOTOGRAPHIE. On observe des églises. Beaucoup d’églises. Elles trônent au milieu des villages. Elles semblent bien trop imposantes face aux maisons, parfois encore en bois, qui se situent à leurs alentours. On y voit aussi des paysages. Certains ont changé. Les champs ont cédé la place à des quartiers, à des routes, à des usines. On y voit également des enfants, des femmes et des hommes, qui marchent ou posent sur la place du village. La beauté de la ville de Romont, libre de…