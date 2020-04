L’incivilité de certaines personnes est incontrôlable

Un lecteur fait état du manque de respect en matière d’élimination des déchets.

Dimanche 5 avril, l’après-midi, je me suis rendu au container du verre mis à disposition à la rue des Usiniers, à Bulle. Il faut dire que ce que j’y ai vu dépasse tout entendement. A côté dudit container se trouvaient cartons de bière vides, plusieurs sacs-poubelle pleins, jeux d’enfants, vaisselle, bouteilles de pet et jeux vidéo, grande quantité de verre cassé sur la place où les voitures roulent, etc.

C’est incroyable le peu de respect de certaines personnes, qui s’y rendent certainement la nuit et qui se fichent éperdument du reste de la population qui elle, par contre, reste correcte.

Puissent ces quelques lignes faire réfléchir tous les inconscients qui font les lois euxmêmes et qui les…