Considérée comme LA course de VTT dans le canton, la BerGiBike ne fêtera pas son 10e anniversaire cette année. Pour les raisons que l’on sait, le comité a décidé d’annuler la compétition du 27 juin prochain. En 2019, plus d’un millier de vététistes avaient pris le départ de la course qui relie Fribourg à Bulle en passant notamment par Rossens, La Berra et Villarlod. Elle devait faire office de championnat de Suisse de marathon. La 10e édition est agendée au 26 juin 2021.