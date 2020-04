La course Neirivue-Moléson annulée

La 41e édition de la course de montagne Neirivue-Moléson a été annulée. Le comité d'organisation l'a annoncé lundi dans un communiqué. "C’est le cœur lourd que nous avons décidé d’annuler la course." Plus de 900 coureurs étaient attendus le 21 juin. Plus d'informations dans notre édition de mardi.