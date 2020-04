La droite demande de nouvelles aides

COVID-19. Dix députés du PLR, du PDC et de l’UDC ont déposé un mandat lié à la crise du Covid-19. Ils veulent que le Gouvernement augmente le plafonnement des réductions des horaires de travail (RHT) pour les entrepreneurs et propose des mesures pour les indépendants. «La crise sanitaire actuelle montre clairement les limites d’un système qui n’était pas prévu pour une situation extraordinaire telle que nous la connaissons, argumentent les élus et leurs neuf cosignataires. Actuellement, les entrepreneurs, les personnes dirigeantes et les familles des personnes dirigeantes des SA et S. à r. l. du canton ont un plafond RHT bloqué à 3320 francs par mois. «Cette situation n’est pas acceptable alors que ces individus cotisent entièrement à l’assurance chômage.»

Le mandat prévoit que ce…