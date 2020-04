Regard d’écrivain

PAR JEAN-FRANÇOIS HAAS

Pour poser un autre regard sur la crise que nous traversons, La Gruyère a donné carte blanche à des gens de plume. Des écrivains et écrivaines fribourgeois(e)s et romand(e)s ont accepté de livrer un texte inédit, afin d’éclairer nos jours sombres par leur sensibilité et leur talent. Aujourd’hui, un conte pascal de Jean-François Haas.

Il y a longtemps, un début de printemps, mon grand-père m’emmena près du torrent, au-dessus du village. Il y avait là une grosse pierre en forme d’œuf, couverte de mousse, qu’on appelait la Pierre du Lapin de Pâques. Autour d’elle poussaient des violettes, des primevères et des pervenches. Mon grand-père me raconta son histoire.

Quand il était enfant, il allait souvent rêver près d’elle. Un jour, il avait tant rêvé…