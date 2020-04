Le 100e anniversaire de la fanfare reporté à 2021

SEMSALES. Semsales attendra encore une année avant d’accueillir le spectacle ARBRacadabrant. A cause du climat d’incertitude lié au Covid-19, le comité d’organisation a communiqué qu’il reportait les représentations de cette pièce créée à l’occasion du 100e anniversaire de la fanfare L’Edelweiss. La manifestation qui réunit plus de 120 chanteurs, quarante musiciens et dix acteurs aura lieu du 2 au 10 juillet 2021. Comme initialement prévu, ARBRacadabrant sera joué six soirs de suite devant 500 personnes. Les spectateurs peuvent conserver leurs billets, les échanger pour une autre soirée ou se les faire rembourser en dernier recours.