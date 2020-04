Deché-delé

La nyola nêre dè l’evê, l’è lêvi du chtou dêri tin. Lè pekôji chon rèvinyê, gugoton dza in lou jénin. Niolèta bleuve koua pê l’ê. Le bi furi l’è rèvinyê Lè jilè pèjan dè frotson, l’an prê le tsemin dou gournê. Chon din on trô, in n’on tsiron, tantyè ke rèvinyè la nê. Fudrè fochèrâ le kurti, pu l’i menâ dou bon fèmê. Kan on arè bourlâ lè ni, chènâ di fâvè, pu di pê. Kan farè dè hou balè né,on vèrê pachâ di bidon, Y cherè kotyè brakonyé, k’oudron i trêtè, in katson. L’y arè pêrto dou pyéji, chin chavê portyè, ti kontin, No tsantèrin, kemin lè j’oji, in atindin le bi tsôtin. Nyolèta bleuve koua pê l’è, le bi furi l’è rèvinyê.

PIERRE QUARTENOUD (1902-1947)

Ecoutez cet article en patois et en français sur www.lagruyere.ch