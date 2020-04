Le confinement bientôt au musée

APPEL À TEMOIN. Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) avait le projet de s’intéresser à la thématique du confinement et de l’enfermement. Avec la crise de la pandémie Covid-19, le voilà rattrapé par l’actualité. L’institution lance un appel pour réunir le matériel images, sons et textes qui permettra plus tard de témoigner de la crise actuelle.

«En tant que Musée cantonal d’art et d’histoire, nous nous devons de garder une trace de cet événement d’envergure mondiale, qui touche de manière directe notre thématique d’exposition et nourrit nos réflexions», communique le MAHF, qui lance un appel aux Fribourgeois·es: «Nous avons besoin de vous et nous vous invitons à nous faire parvenir un enregistrement vidéo (soixante secondes au maximum), une photo (ambiance, objet, situation) ou…