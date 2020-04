Le documentaire qui se dévore et vous saisit d’effroi

Une fois de plus, Netflix fait très fort en proposant Tiger King, incroyable documentaire qui raconte l’histoire de Joe Exotic, patron de zoo condamné pour tentative de meurtre.

On aime bien se faire peur en regardant un bon vieux film d’horreur. Ou un thriller psychologique, plus intellectuel. Les «sportifs» opteront pour le saut à l’élastique. Mais, de nos jours, si on veut vraiment se faire peur pour se divertir, le meilleur moyen est encore de se plonger dans le documentaire Tiger King, visible sur Netflix. Huit épisodes de quarante-cinq minutes qui vous font basculer dans l’incrédulité d’abord, l’effroi ensuite.

Le documentaire raconte les tribulations d’un patron de zoo spécialisé dans les tigres et autres grands félins, Joe Exotic, personnage sulfureux et fou à lier. Il sera…