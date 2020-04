Le football amateur en vacances

"Après avoir étudié de près tous les scénarios possibles, le comité central a arrêté et adopté à l'unanimité cette décision en accord avec les trois divisions de l'ASF (Swiss Football League, Première Ligue et Ligue Amateur) et les 13 associations régionales."



Plusieurs conséquences découlent de cette décision:

Les compétitions 2019/20 ne seront pas évalués, à l'exception des compétitions terminées, en particulier les championnats semi-annuels dans les associations régionales.

Il n'y a ni champion(s) ni vainqueur(s) de la coupe

Il n'y a pas de promu(s)

Il n'y a pas de relégation(s)

Les participants à la Coupe de Suisse 2020/2021 issus des divisions Première Ligue, Ligue Amateur ainsi que des associations régionales sont tirés au sort parmi les équipes éligibles ou les équipes retenues lors des championnats de qualification de chaque division.

Les sanctions infligées (amendes comprises) et les suspensions en qualité de joueur ou dans une fonction officielle (dont celles consécutives à des avertissements) restent en vigueur ou seront reportées au prochain championnat officiel de la même catégorie conformément à la réglementation en vigueur.

A noter que le début de la saison 2020/2021 (championnats et coupes) sera déterminé dès que possible en fonction des prescriptions définies par les autorités.