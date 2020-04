Compte tenu de la situation actuelle, le comité du Memorial Sekulic n’a pas eu d’autre choix que d’annuler son édition 2020. Ce 50e anniversaire, 0qui réunit chaque année les juniors F, E et D du canton, devait être organisée par le FC Sarine-Ouest. Habituellement, ce sont plus de 5000 juniors et 15 000 spectateurs qui sont attendus.