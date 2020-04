FRANCE2, MARDI À 21 H



A travers ce voyage itinérant, Frédéric Fougea part à la découverte des beautés et des richesses d’un pays à la biodiversité méconnue mais spectaculaire, la France, et rend hommage aux paysages de ses différentes régions. Tout un monde sauvage habite les cimes des plus hautes montagnes, les rives des océans qui entourent l’Hexagone, les marais ou les plaines. Certains animaux rares, comme les loups ou les ours, se laissent observer dans leur habitat naturel… ■