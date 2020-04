Le respect des directives

Ce lecteur s’interroge sur l’existence de distances sociales lors de certains travaux. Notamment lors de la pose de la passerelle dans les gorges de la Jogne.

Ce samedi 25 avril, je lis en page 11 de mon journal préféré l’excellent reportage réalisé en relation avec la pose d’une nouvelle passerelle dans les gorges de la Jogne.

En observant les images, je vois trois ouvriers côte à côte près d’un élément métallique.

Nos autorités certifient que des expertises ont été effectuées dans de nombreuses entreprises et sur les chantiers et que toutes et tous ont mis en place les mesures nécessaires pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Notre ministre de l’Economie et de l’emploi affirme même qu’aucun établissement n’a été sanctionné ou invité à revoir ses dispositions. Qui croire en…