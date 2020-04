Le Service de la jeunesse actif sur les réseaux sociaux

Le Service de la jeunesse de Bulle (SJB) poursuit ses activités. Remaniées et connectées, les animations se déroulent sur ses pages Instagram et Facebook. En ces vacances de Pâques, le programme «Dans ta Bulle» propose un bricolage, un après-midi de jeux de société en ligne et des recettes de cuisine. La chasse aux œufs aura même lieu dimanche de façon virtuelle. Le Service de la jeunesse rappelle qu’il maintient son offre de soutien à l’insertion professionnelle. Une permanence téléphonique pour les enfants et les jeunes qui ressentent le besoin de se confier a également été mise en place du mardi au samedi de 14 h à 18 h.