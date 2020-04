Le temps lent des vacances

Jon McNaught

L'ÉTÉ À KINGDOM FIELDS

Dargaud

Jon McNaught est un auteur complet, inclassable tant par son dessin aux traits épurés avec des aplats, des cases minuscules et monochromes, que par ses récits qui s’attachent, avec des dialogues réduits au maximum, à la fausse simplicité de l’existence et du temps qui passe. Il est un conteur de ces moments de vie qui semblent à la fois volés et emblématiques. L’été à Kingdom Fields poursuit cette tentative intelligente et subtile d’esthétisation du quotidien. Une mère emmène ses deux enfants, un ado et une fille plus jeune, au bord de la mer pour y retrouver ses propres souvenirs. Le paysage défile, les détails et les gros plans sont multipliés dans des cases au découpage proche du mouvement. Arrivés sur place, tous les membres de la famille…