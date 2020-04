Les chantiers vont reprendre lundi

Suspendus depuis le 20 mars en raison de la pandémie, les chantiers de renouvellement des infrastructures des Transports publics fribourgeois vont rouvrir dès lundi, indiquent les TPF dans un communiqué. Ils reprendront notamment à la gare de Bulle, ainsi que dans le secteur de Planchy. Quant aux travaux prévus durant les vacances de Pâques entre Bulle et Vuadens-Sud, ils sont reportés à cet été.

Durant sept semaines, du 3 juillet au 23 août, sont prévus une interruption totale du trafic ferroviaire et un remplacement par des bus entre Bulle et Vaulruz-Sud (ligne Bulle-Châtel-St-Denis-Palézieux) ainsi qu’entre Bulle et Vaulruz-Nord (ligne Bulle-Romont). «Ces fermetures, initialement plus restreintes, vont permettre de rattraper une partie du retard pris dans l’accomplissement des travaux…