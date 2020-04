Les clubs services Rotary Club de Châtel-Saint-Denis, JCI de la Veveyse, Lions Club de la Veveyse et Kiwanis Club de Châtel-St-Denis et les Paccots «ont décidé de participer à un don commun d’une valeur de 8000 francs afin de soutenir la mise en place en Veveyse d’une filière sécurisée Covid-19 et l’achat de matériel pour la faire fonctionner», communiquent leurs responsables respectifs. Une manière «d’aider les médecins et acteurs de la santé ainsi que les personnes infectées».