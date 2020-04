Lettre ouverte à Pro Senectute

Cette personne s’indigne de la décision prise par Pro Senectute d’arrêter les services à domicile.

Nous vivons une période extraordinaire qui nous amène à des situations rocambolesques.

Beaucoup d’initiatives pour aider les gens fleurissent un peu partout et je suis vraiment admirative de voir que l’on s’occupe plus des autres et surtout des personnes âgées.

Je m’occupe, avec mes deux enfants, depuis des années de ma belle-mère qui a 95 ans et qui fait tout pour rester chez elle. Tout le monde a toujours été d’accord pour dire qu’elle ne coûte pas grand-chose à la société en comparaison des personnes en EMS.

Puisqu’elle a beaucoup de problèmes physiques, elle a recours depuis des années aux services de Pro Senectute Fribourg. Une personne vient deux fois par semaine pour faire le ménage,…