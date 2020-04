Logiciel d’Etat pour le journal de classe

L’application Lemon Squeezy permet de gérer aisément des journaux de classe en ligne. Développée par un couple de Veveysans, une enseignante et un informaticien, le logiciel connaît un grand succès auprès des enseignants fribourgeois. Pour continuer son développement et son suivi, il est devenu payant le 1er février dernier. Certains enseignants ont payé directement l’abonnement, d’autres ont obtenu un financement de leur commune. Les députés Gabriel Kolly (udc, Corbières) et Stéphane Sudan (pdc, Broc) estiment que cela génère une inégalité de traitement.

La Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) leur répond qu’elle a pris la décision d’accepter de financer les abonnements Lemon Squeezy jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020. «Afin qu’aucun enseignant…