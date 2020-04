Lourdes peines pour les trafiquants

Les deux trafiquants d’héroïne, jugés devant le Tribunal de la Gruyère le 12 mars, ont écopé respectivement de 8 et 11 ans de privation de liberté, sans sursis et assortis d’une expulsion du territoire helvétique pour une durée de quinze ans. Dans son réquisitoire, le procureur Philippe Barboni avait démontré comment ces deux hommes, aujourd’hui âgés de 32 et 29 ans, étaient chargés de livrer la drogue en provenance d’Albanie et de récupérer l’argent pour le compte des «barons» restés au pays (La Gruyère du 14 mars). «Leur culpabilité est très lourde, avait-il dit à la cour. Il faut faire preuve d’une sévérité marquée face à ce fléau sociétal.»

Les juges ont suivi la réquisition de peine de 8 ans pour le plus âgé des prévenus, reconnu coupable de crime contre la Loi sur les stupéfiants,…