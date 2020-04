Lucien Dénervaud nommé entraîneur du FC Bulle

Le FC Bulle a annoncé l’engagement de Lucien Dénervaud comme entraîneur principal. L’ancien attaquant de 33 ans correspond à la philosophie régionale prônée par le club de 1re ligue.

MAXIME SCHWEIZER

Après avoir joué au chat et à la souris l’été dernier, le FC Bulle et Lucien Dénervaud ont trouvé un terrain d’entente pour la saison prochaine. Le club l’a annoncé vendredi. Le Gruérien de 33 ans officiera sur le banc de 1re ligue dès la reprise du championnat 2020-2021. Après le Team-AFF, Gumefens/ Sorens (2e ligue) et La Tour/Le Pâquier (2e ligue inter), il s’agit de sa quatrième expérience comme entraîneur principal.

L’intéressé réagit de façon très positive à sa nomination. «C’est un plaisir et une bonne chose pour moi. Je dis toujours que le plus dur reste à venir, il faudra confirmer…